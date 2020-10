Președintele SANITAS are coronavirus: Am avut toate simptomele posibile! Plămânii, afectați în proporție de 50%

"Problema e sistemul, nu e ok ce se intampla. Sistemul e dapasit. Am facut o evaluare pe sub mana ca sa stiu cu ce ma tratez. Dupa 20 de ore, a venit salvarea, sunt depasiti. Si sotia, si cei doi copii suntem infectati. Suntem la domiciliu, eu sunt cel mai grav, dar am refuzat internarea pentru ca nu puteam sa-i las singuri. Am vorbit cu colegii, nu e vina lor, sunt depasiti. Nu mai fac fata. Autoritatile trebuie sa-i ajute cumva, sa detaseze oameni, sa le dea softuri, telefoane. Sistemul e depasit, nu e ok. Oamenii sunt demotivati, le e frica", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Viorel Husanu, presedintele SANITAS.

Intrebat de unde s-a infectat, acesta a replicat: "Nu stiu. Probabil din spital. Am fost in toate spitalele ca sa rezolv diverse probleme. Ideea e ca il putem lua de oriunde. Trebuie sa ne protejam pentru ca nu este de gluma."

"Eu am sunat la DSP in ultimele zile, nu a raspuns nimeni, am dat mail ca m-am autoizolat, nu am fost contactat de nimeni. Pe 5 m-am testat atat eu, cat si un copil si sotia in privat, rezultatul a fost pozitiv si m-am autoizolat. Pentru celalalt copil am chemat salvarea, a venit cu greu, dupa 8 zile a venit si rezultatul - pozitiv", a mai spus Viorel Hușanu.