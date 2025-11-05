Incidentul s-a petrecut în timp ce Sheinbaum se îndrepta către Ministerul Educației Publice, salutând trecătorii în fața Palatului Național din Mexico.

Un bărbat s-a apropiat de ea, încercând să o sărute pe gât și apoi să o atingă pe talie și piept. În ciuda prezenței agenților de securitate, bărbatul a persistat, fiind imobilizat abia după intervenția personalului de protecție.​

În videoclipul viral, se vede cum președinta respinge gesturile agresorului, spunând: „Vom face fotografia, nu vă faceți griji”. Incidentul a stârnit indignare publică și politică, iar Sheinbaum a anunțat că va da în judecată agresorul, subliniind că „acest lucru este un atac asupra tuturor femeilor”.​

WATCH: Man tries to kiss and touch Mexican President Claudia Sheinbaum as she greets people pic.twitter.com/BJgT3DPh2G — BNO News Live (@BNODesk) November 4, 2025

Această situație a readus în atenția publică dezbateri despre siguranța președintelui și despre violența împotriva femeilor în Mexic, unde 45% dintre femei au fost victime ale hărțuirii în spațiul public, conform datelor Institutului de Statistică și Geografie din Mexic (INEGI).

Politicienii și jurnaliștii și-au exprimat îngrijorarea față de protecția minimă a președintei, care a ales să meargă pe jos între instituții, respectând tradiția apropierii de cetățeni, dar care acum ridică semne de întrebare în contextul unei țări marcate de violență politică și criminalitate.​

Claudia Sheinbaum a declarat că nu va schimba stilul său de comunicare cu cetățenii, dar a subliniat că „niciun bărbat nu are dreptul să încalce spațiul unei femei”. Incidentul survine într-o săptămână tensionată, după asasinarea primarului Carlos Manzo în Michoacán, care a dus la noi discuții despre securitatea liderilor politici în spațiul public.