Incidentul s-a petrecut în timp ce Sheinbaum se îndrepta către Ministerul Educației Publice, salutând trecătorii în fața Palatului Național din Mexico.
Un bărbat s-a apropiat de ea, încercând să o sărute pe gât și apoi să o atingă pe talie și piept. În ciuda prezenței agenților de securitate, bărbatul a persistat, fiind imobilizat abia după intervenția personalului de protecție.
În videoclipul viral, se vede cum președinta respinge gesturile agresorului, spunând: „Vom face fotografia, nu vă faceți griji”. Incidentul a stârnit indignare publică și politică, iar Sheinbaum a anunțat că va da în judecată agresorul, subliniind că „acest lucru este un atac asupra tuturor femeilor”.
WATCH: Man tries to kiss and touch Mexican President Claudia Sheinbaum as she greets people pic.twitter.com/BJgT3DPh2G— BNO News Live (@BNODesk) November 4, 2025
Această situație a readus în atenția publică dezbateri despre siguranța președintelui și despre violența împotriva femeilor în Mexic, unde 45% dintre femei au fost victime ale hărțuirii în spațiul public, conform datelor Institutului de Statistică și Geografie din Mexic (INEGI).
Politicienii și jurnaliștii și-au exprimat îngrijorarea față de protecția minimă a președintei, care a ales să meargă pe jos între instituții, respectând tradiția apropierii de cetățeni, dar care acum ridică semne de întrebare în contextul unei țări marcate de violență politică și criminalitate.
Claudia Sheinbaum a declarat că nu va schimba stilul său de comunicare cu cetățenii, dar a subliniat că „niciun bărbat nu are dreptul să încalce spațiul unei femei”. Incidentul survine într-o săptămână tensionată, după asasinarea primarului Carlos Manzo în Michoacán, care a dus la noi discuții despre securitatea liderilor politici în spațiul public.