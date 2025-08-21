Premii uriase la extragerile loto de azi. Sunt în joc peste 10 milioane de euro

Cel mai mare premiu reportat este la Jocker
Premii spectaculoase la Loteria Română! Joi, 22 august, jucătorii au șansa de a câștiga sume impresionante, cu reporturi cumulate ce depășesc 10 milioane de euro la cele mai populare jocuri.

Joker conduce topul cu un report fabulos de peste 5,71 milioane de euro la categoria I, urmat îndeaproape de Loto 6/49, unde premiul pus în joc depășește 4,47 milioane de euro.

La celelalte jocuri, valorile reporturilor sunt de asemenea consistente:

  • La Noroc se înregistrează un report de peste 2,7 milioane de lei (echivalentul a peste 534.300 de euro).
  • La Loto 5/40, reportul de la categoria I este de peste 887.800 de lei (aproximativ 175.300 de euro).
  • La Super Noroc, premiul pus în joc la categoria I depășește 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).