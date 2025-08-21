Joker conduce topul cu un report fabulos de peste 5,71 milioane de euro la categoria I, urmat îndeaproape de Loto 6/49, unde premiul pus în joc depășește 4,47 milioane de euro.
La celelalte jocuri, valorile reporturilor sunt de asemenea consistente:
- La Noroc se înregistrează un report de peste 2,7 milioane de lei (echivalentul a peste 534.300 de euro).
- La Loto 5/40, reportul de la categoria I este de peste 887.800 de lei (aproximativ 175.300 de euro).
- La Super Noroc, premiul pus în joc la categoria I depășește 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).