Din delegația guvernamentală slovacă vor face parte ministrul Apărării, Robert Kalinak, și ministrul Culturii, Martina Simkovicova, a precizat sursa citată.

„Vizita are o semnificaţie deosebită, marcând prima prezenţă oficială a unui prim-ministru slovac în comunităţile slovace din România”, se arată în comunicatul semnat de deputatul Merka Adrian-Miroslav, președintele UDSR.

Robert Fico, primit vineri la București de Nicușor Dan și Ilie Bolojan

La București, premierul Robert Fico va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, și va avea o întrevedere oficială la Palatul Victoria cu prim-ministrul Ilie Bolojan. De asemenea, membrii delegației slovace vor purta discuții bilaterale cu omologii lor din Guvernul României.

După-amiază, începând cu ora 16:30, premierul slovac și Ilie Bolojan vor fi primiți la Primăria Municipiului Oradea, în Sala „Traian Moșoiu”, unde vor participa la o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din județele Arad, Bihor, Cluj, Satu Mare, Sălaj și Timiș.

Potrivit UDSR, la eveniment vor lua parte peste 100 de membri ai comunității slovace din România, inclusiv conducerea Uniunii, reprezentanți ai cultelor religioase slovace (romano-catolic și evanghelic luteran), preoți, inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ cu predare în limba slovacă, precum și lideri locali ai UDSR și reprezentanți ai administrației publice locale.