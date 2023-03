”Rocada urmează să se petreacă aşa cum am susţinut de fiecare dată, conform protocolului semnat în momentul constituirii coaliţiei şi aş nuanţa un pic, în sensul în care nu o să îmi dau demisia, pentru că am primit un mandat, am să predau un mandat. Am primit mandatul de la preşedintele României, atunci când va veni timpul, voi preda mandatul preşedintelui României”, a afirmat Ciucă, întrebat când ar putea avea loc rotativa guvernamentală.

Reacția premierului vine după ce Marcel Boloș, ministrul liberal al Investițiilor, a anunțat o posibilă amânare a rotativei până în iunie, atunci când România ar trebui să depună la Bruxelles cererea de plată numărul trei din PNRR. Plată este însă condiționată de reforma pensiilor speciale, pentru a cărei întârziere partidele își pasează vina.