Organizatorii lucrează de mai bine de șase luni la acest concept și se așteaptă la un mare succes. Aceștia au decis însă ca în ziua deschiderii, toate terasele să fie închise și mobilierul strâns pentru a evita aglomerația.



"In cazul in care piata va fi neincapatoare, luam masuri si mai montam inca doua ecrane in pietele invecinate. Lucram de peste 3 luni la productia tehnica, astfel incat sa tinem arta la interiorul pietei", a declarat Silviu Scrobă, organizatorul evenimentului

"In weekendul respectiv n-ai cum sa te plictisesti in Timisoara. Vorbim de expozitii, de arta contemporana, dar si de expozitii in muzee clasice. Cum am numit noi: este un weekend cat pentru un an intreg", a afirmat si Codruța Vulcu, coordonator evenimente mari în cadrul centrului de proiecte Timișoara.

La eveniment vor fi mobilizați 150 de jandarmi și polițiști locali pentru a se asigura că totul se desfășoară în condiții de siguranță. În piețele Unirii și Libertății vor amplasate puncte de prim ajutor unde medici voluntari vor oferi oamenilor ceai cald și vitamine dar și asistență medicală dacă va fi nevoie.