Poziția ministrului de Externe privind situația din Belarus. Aurescu va participa la reuniunea informală a miniștrilor de Externe din Uniunea Europeană

Bogdan Aurescu: "Situaţia din Belarus continuă să îngrijoreze în cel mai înalt grad şi aici am în vedere inclusiv deciziile recente ale autorităţilor de a reţine, în cursul zilei de ieri, membri ai Consiliului de Coordonare a opoziţiei şi alţi reprezentanţi ai mişcării de protest. Aceste demersuri condamnabile ale puterii de la Minsk nu pot rămâne fără un răspuns adecvat din partea UE. Voi reitera în cadrul discuţiilor cu colegii mei europeni la Berlin susţinerea pentru sancţionarea celor vinovaţi pentru abuzurile comise în context electoral şi post-electoral. Astfel, îi voi informa pe omologii mei că am demarat procedura pentru alocarea unei contribuţii financiare voluntare în valoare de 100.000 euro din bugetul pentru asistenţă pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară pe anul 2020, gestionat de MAE şi de Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (RoAid), în scopul sprijinirii jurnalismului independent şi a societăţii civile din Belarus."

Agenda discuţiilor de la Berlin este amplă, fiind centrată pe dosare importante de politică externă a UE şi, totodată, determinată de evoluţiile recente din vecinătatea Uniunii. Astfel, vor fi abordate, în cadrul sesiunilor de lucru, situaţia din Belarus, relaţiile UE-Turcia, inclusiv în contextul tensiunilor din Mediterana de Est, şi relaţiile UE-Rusia. De asemenea, miniştrii vor avea discuţii pe tema impactului geopolitic al pandemiei de COVID-19 la nivel global prin raportare la rolul UE în plan internaţional.

On tensions in #EastMed, tomorrow @ #Gymnich in Berlin I'll reiterate that #EU Member States must continue to show solidarity w/ Greece & Cyprus, while strongly encouraging peaceful dialogue between parties towards #DisputeSettlement & de-escalation, in line w/International Law