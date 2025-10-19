Tragedia care a zguduit o țară întreagă a curmat viața Mirelei, o tânără care urma să împlinească 24 de ani și să nască o fetiță peste 2 luni. Soțul femeii a aflat cele întâmplate de la un prieten. Plecase la serviciu cu doar 3 ore înainte de explozia devastatoare.

Mama tinerei însărcinate a făcut declarații cutremurătoare. Femeia a a povestit că, de două zile, în bloc se simțea miros puternic de gaz.

”De două zile lăsăm ușile de la intrare deschise!Măcar puteau să spună: măi proștilor, plecați de acasă că nu se poate să mai stați aici! Nu putea să spună plecați că blocul e pe punctul să sară în aer”, a sus mama gravidei moarte.

Și fratele gravidei care locuia în același apartament a fost rănit în urma exploziei, însă starea lui este una stabilă. Prietena cea mai bună a Mirelei a organizat o campanie de strângere de fonsuri pe pagina sa de Facebook.

Familia se pregătește acum de înmormântare. Pe pagina de Facebook a Mirelei curg sute de meaje de adio.