Mattia se îndrepta spre magazinul de pâine din centrul orașului Torino, împreună cu prietena lui. Tot atunci, a avut loc și evenimentul șocant. Bărbatul în vârstă de 37 de ani a auzit un bărbat care țipa și o fetiță aplecată pe marginea balconului.

„Am început să țip la ea să stea nemișcată și să se întoarcă înăuntru, dar nu a auzit. Când am văzut-o căzând, m-am pus în calea ei, am închis ochii și am sperat că totul va fi bine”, a spus Mattia Aguzzi, salvatorul care a emoționat o țară întreagă.

Bărbatul a încercat să calculeze contracronometru traiectoria și a stat în locul în care se gândea că o să cadă.

„Am blocat-o amortizând șocul căzăturii și am căzut amândoi, dar, din fericire, ea nu a pățit nimic”, a mai povestit Mattia.

După misiunea de salvare cu final fericit, primarul din Torino a cerut că bărbatul să fie omagiat, iar un parlamentar a propus inclusiv ca salvatorul să primească o medalie națională. Premierul Italiei, Giorgia Meloni i-a mulțumit acestuia printr-o postare pe rețelele sociale.