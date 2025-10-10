Liderul de la Varșovia, aflat la conducerea țării din 6 august 2025, a transmis poziția sa într-o scrisoare oficială adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, datată 7 octombrie și făcută publică joi pe X de șeful său de cabinet, Paweł Szefernaker.

„Nu voi consimţi la punerea în aplicare a pactului privind migraţia şi azilul în Polonia”, a precizat Nawrocki, cerând ca Bruxelles-ul să țină cont de poziția Poloniei atunci când va contura viitoarele planuri în domeniul migrației.

Promisiunile din campanie, transpuse în decizii ferme

Această atitudine reflectă angajamentele asumate în campania electorală, când Karol Nawrocki promitea că va bloca mecanismele europene de relocare obligatorie a imigranților. Potrivit postului public Polskie Radio, momentul publicării scrisorii a fost ales cu grijă, întrucât Comisia Europeană se pregătea să prezinte până la 15 octombrie proiectele anuale legate de migrație.

Marcin Przydacz, șeful Biroului prezidențial pentru politică internațională, a explicat că demersul președintelui este „oportun” și a subliniat că Polonia „nu va accepta nicio decizie care ar afecta securitatea sa internă”. Declarația a fost făcută înaintea plecării oficiale a președintelui Nawrocki în Estonia.

Un consens rar între președinte și guvernul advers politic

Deși Palatul Prezidențial și Guvernul de la Varșovia se află pe poziții politice opuse, ministrul de interne Marcin Kierwiński a adoptat același ton, afirmând că Polonia rămâne deschisă cooperării europene, dar respinge orice formă de constrângere privind relocarea imigranților. Poziția comună a celor două tabere interne arată că respingerea pactului migraționist are o largă susținere la nivel național.

Orbán sprijină deschis inițiativa poloneză

În Ungaria, reacția nu a întârziat. Premierul Viktor Orbán, cunoscut pentru opoziția sa constantă față de politicile Uniunii Europene în materie de migrație, a transmis un mesaj de sprijin către Varșovia.

„Europa se află într-un moment de cotitură: preşedintele Nawrocki refuză să pună în aplicare pactul pentru migraţie în Polonia. Şi noi îl refuzăm. Acum suntem doi. Dacă se alătură şi un al treilea, va fi deja o rebeliune”, a declarat liderul ungar pe X.

Prin aceste cuvinte, Orbán a sugerat formarea unei alianțe de state est-europene care contestă politica impusă de Bruxelles privind distribuirea imigranților între țările membre.

Varșovia pregătește un plan propriu pentru gestionarea migrației

Deși nu are autoritatea de a retrage Polonia din pactul european, președintele Nawrocki urmărește să blocheze implementarea mecanismului de relocare obligatorie, notează Euractiv. În documentul trimis Comisiei Europene, liderul polonez admite că migrația ilegală reprezintă o provocare pentru întreaga Uniune, dar insistă că soluția trebuie să vizeze cauzele profunde ale fenomenului.

El susține intensificarea luptei împotriva rețelelor de traficanți și consolidarea protecției frontierelor externe, măsuri pe care le consideră prioritare în raport cu redistribuirea imigranților. În același timp, Polonia își exprimă disponibilitatea de a colabora cu partenerii europeni în domenii precum schimbul de informații, operațiunile comune sau sprijinul logistic pentru statele aflate sub presiune migratorie.

Budapesta a cerut deja o derogare oficială de la acordul adoptat în mai 2024 privind distribuirea solicitanților de azil. Guvernul maghiar, care promovează o viziune asupra Europei bazată pe „valori creștine”, s-a opus constant primirii refugiaților, chiar și cu prețul unor sancțiuni judiciare.

Ungaria a fost condamnată de mai multe ori de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru refuzul de a respecta legislația comunitară în materie de azil și migrație. Cu toate acestea, Budapesta și Varșovia continuă să construiască un front comun împotriva presiunilor exercitate de instituțiile europene.

O nouă falie politică în interiorul Uniunii Europene

Conflictul deschis dintre aceste state și Bruxelles reaprinde dezbaterea despre suveranitatea națională și unitatea Uniunii Europene în gestionarea crizelor migratorii. În timp ce Comisia Europeană insistă asupra solidarității între statele membre, Polonia și Ungaria pun accent pe controlul propriilor frontiere și pe respingerea oricărei forme de impunere venite din exterior.

