Inițial, controalele la frontierele cu Germania și Lituania urmau să fie aplicate până la 4 octombrie 2025. Ministrul de interne, Marcin Kierwiński, a explicat că aceste verificări sunt necesare pentru oprirea fluxului ilegal de migranți către Europa de Vest. „Identificăm persoanele care încearcă ilegal să transporte migranți spre Vest”, a declarat oficialul.

Impact asupra circulației zilnice

Noile reglementări afectează mii de persoane, atât turiști, cât și lucrători transfrontalieri. Controlul temporar presupune verificarea vehiculelor, controlul documentelor și restricționarea circulației care, până acum, era garantată de Acordul Schengen.

Criza migrației, motivul suspendării

Presiunea migratorie de la granița cu Belarus influențează direct frontiera polono-lituaniană și cea polono-germană. În primele opt luni ale anului 2025, aproape 25.000 de încercări de trecere ilegală au fost înregistrate la frontiera polono-belarusă. Ministerul de Interne subliniază că aceste măsuri au scopul de a securiza rutele și de a limita trecerile ilegale.

Date oficiale privind retențiile

Între ianuarie și sfârșitul lunii august, Poliția de Frontieră a reținut peste 300 de cetățeni ai țărilor terțe care încercau să treacă ilegal frontiera poloneză. Pentru trecerea ilegală spre Germania, au fost reținute peste 2.100 de persoane, dintre care aproape 550 anterior trecuseră ilegal granița polono-belarusă.

Controale la frontiera cu Lituania

La granița polono-lituaniană, poliția a reținut aproape 500 de cetățeni străini care au trecut ilegal în Polonia, plus aproape 60 de organizatori sau complici ai acestor tentative. 50 de persoane au fost plasate în arest preventiv. În plus, aproape 250 de cetățeni ai țărilor terțe, care anterior trecuseră ilegal frontiera lituaniano-polonă, au fost reținuți la granița cu Germania.

Durata controalelor și cadrul legal

Potrivit Codului Frontierelor Schengen, un stat membru poate reintroduce controlul la frontieră pentru o perioadă de până la șase luni, cu posibilitatea prelungirii pentru maximum doi ani. Polonia utilizează această prevedere datorită amenințărilor continue la adresa ordinii publice și siguranței.

