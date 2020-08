Politologul Cristian Pîrvulescu, despre Vasile Dîncu: "Unii îl comparau cu Goebbels. A fost puternic atacat pe tema statului paralel'

Cristian Pirvulescu a făcut o scurtă trecere în revistă a istoriei lui Vasile Dîncu în viața politică din România:

"Vasile Dincu e apropiat de cercurile PSD de 20 de ani. Intra in Guvernul Nastase in 2000 si in acel Guvern juca un rol central pentru ca a coordonat Ministerul Informatiilor. Unii il comparau atunci cu Goebbels. A facut eforturi de a se prezenta cat mai bine, a accentuat cariera sa academica, este profesor, are un institut de sondare a opiniei publice si toate aceste lucruri l-au facut util conducerii partidului. A avut un rol si in guvernul tehnocrat. Este o prezenta constanta in viata politica romaneasca, doar ca o perioada a absentat, a fost atacat masiv pe tema statului paralel, aceasta inventie care trimite la deep state din teoriile conspirationiste americane. Ceea ce intentioneaza domnul CIolacu este o noua reforma si are nevoie de cineva care a incercat acest lucru. Va incerca sa reformeze ceva ce pare nereformabil pentru unii.", a declarat Cristian Pîrvulescu la Realitatea PLUS.