Inspectoratul de Poliție Județean Galaţi a transmis că bărbatul în vârstă de 41 de ani, din Galaţi, a fost oprit pentru control de poliţiştii rutieri. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform porcedurii, șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe psihoactive.

Reprezentanții IPJ Galaţi au transmis că poliţistul se afla în timpul liber şi conducea autoturismul personal în momentul opririi.

Între timp, conducerea Inspectoratului a dispus declanşarea unor verificări interne, urmând ca, în funcţie de rezultat, să fie luate măsurile legale.