Incidentul s-a petrecut la sfârşitul săptămânii trecute, pe DN 39, în Eforie Nord. Șofer vinovat de producerea accidentului nu ar fi respectat indicaţiile poliţistului rutier, care dirija traficul, au tarnsmis polițiștii constănțeni.



”Astfel, şoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele poliţistului, punând în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic şi a poliţistului, pe care l-a acroşat în zona membrelor inferioare. Ulterior, şoferul a apelat numărul de urgenţă 112, afirmând că agentul de poliţie se află sub influenţa băuturilor alcoolice. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un ofiţer din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră. Atât agentul de poliţie, cât şi şoferul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, faţă de conducătorul auto urmând a fi luate măsuri legale pentru apelarea nejustificată a numărului de urgenţă 112”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.



În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Şoferul a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.