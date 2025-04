Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu (IPJ), mama fetelor a anunțat dispariția acestora în noaptea de 2 aprilie, în jurul orei 02:00. Conform declarațiilor, cele două copile au plecat voluntar de la domiciliul lor din municipiul Sibiu, pe 1 aprilie, în jurul orei 14:00, și nu s-au mai întors.

Primele cercetări indică faptul că minorele s-ar putea îndrepta spre municipiul Făgăraș, județul Brașov. Până în acest moment, nu s-a reușit localizarea lor, iar poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru a obține informații relevante.

Cei care le-au văzut pe cele două fete sau pot oferi detalii despre locația acestora sunt rugați să contacteze de urgență cea mai apropiată secție de poliție sau să apeleze numărul unic 112.

Descrierea minorelor dispărute

Alexandra Doinița Geczo, în vârstă de 4 ani, are aproximativ 110 cm înălțime, cântărește 17 kg, are ochii căprui și părul șaten, lung.

Laura Bianca Căldărar, în vârstă de 14 ani, are 150 cm înălțime, greutatea de 50 kg, ochii căprui și părul brunet, de lungime medie.

Nu se cunosc detalii despre vestimentația pe care o purtau în momentul plecării și nu au fost raportate semne distinctive.

Poliția continuă investigațiile și face apel la oricine poate oferi informații să nu ezite să contacteze autoritățile pentru a sprijini eforturile de căutare.