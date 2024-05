Întrebat în legătură cu declaraţiile liderilor PNL, de la lansările de candidaţi, potrivit cărora liberalii vor câştiga alegerile în toate regiunile, Marcel Ciolacu a răspuns: "Câştigăm noi în diaspora!".



"Eu am preferat să merg prin ţară şi să n-am aceste întâlniri în sală şi, în perioada următoare, o să merg mai mult printre oameni şi la obiectivele pe care le avem şi guvernamentale de făcut, dar să avem şi contactul direct cu cetăţenii. Normal, este mobilizarea fiecărui partid. Important este că nu mai există totuşi, şi se vede, acele jigniri directe. Eu sper să rămânem în aceste limite", a spus premierul, într-o apariție tv.

Ciolacu a susţinut că, după alegerile locale, PSD va avea minim 22 de preşedinţi de Consilii Judeţene.

"Pe de altă parte, eu vă spun direct şi îmi asum: în acest moment, Partidul Social Democrat are 20 de Consilii Judeţene, conduse de social-democraţi. Vom avea cu cel puţin 10% în plus după alegerile locale, adică minimum 22. Presupun că nu o să piardă Harghita sau Covasna cei de la UDMR, deci înseamnă că vom câştiga de la Partidul Naţional Liberal", a spus Ciolacu.



El a afirmat, legat de relaţia dintre PSD şi PNL, că nu a fost scandal în Guvern.



"Uitaţi-vă totuşi la Guvernul României. Eu nu am mai auzit un scandal. Aduceţi-vă aminte când erau PNL cu USR ce scandaluri erau non-stop la televiziune în timpul şedinţelor de guvern, după şedinţele de guvern, în Parlament. Avem un Guvern funcţional, respect pe toată lumea, indiferent dacă sunt colegii mei de la PSD sau de la PNL, care este un cumva detaşat de lupta politică, de aceea nici nu au fost prinşi miniştri pe lista de europarlamentare. Şi Guvernul României funcţionează indiferent că avem cel mai încărcat an electoral. Părerea mea este că asta era cea mai mare miză", a mai spus premierul.

