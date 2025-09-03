Trei dintre cele patru persoane care au rămas încarcerate în autoturism au murit, în ciuda eforturilor de resuscitare, iar alți 7 răniți din microbuz au fost trimiși la spital.

"Pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autocar și un autoturism. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție," a transmis ISU.