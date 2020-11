VIDEO - Incendiu la secția ATI de la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț - Șapte morți, pacienți COVID - Plan ROȘU, activat

UPDATE: Celulă de criză activată la Ministerul Sănătății. Raed Arafat este și el prezent. Spitalul din Piatra Neamț este unul COVID, iar pacienții trebuie mutați acum spre o altă instituție specializată.

"E o seara tristă pentru judetul Neamt. Ce va pot spune pana acum este ca s-a activat planul rosu, urmeaza sa transferam pacientii care au supravietuit acestui incendiu. Cel mai probabil catre Iasi. Mai multe ambulante au pornit, incepem sa transferam acest pacienti. Din pacate 7 pacienti au decedat, unul se afla in stare critica, un cadru medical a suferit si el arsuri pe mai multe parti ale corpului. Incendiul a fost stins la aceasta ora. Nu prezinta risc celelalte sectii, doar sectia ATI a suferit. Asteptam mai multe detalii de la ISU pentru a afla cauza incendiului", a declarat Lucian Micu, directorul Spitalului Judetean Neamt.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Spitalul Județean, incendiul a izbucnit în jurul orei 18:30, iar la secția de terapie intensivă erau internate 16 persoane.

”La acest moment șapte dintre pacienți sunt decedați, iar al optulea se află în stare critică. În același timp, un medic care se află în secție se află în stare gravă, suferind răni extinse”, se precizează în comunicat.

Din primele informații, 7 persoane ar fi decedat în urma incendiului. Medicul care era de gardă a încercat să evacueze pacienții care se aflau în încăperea în care a izbucnit incendiul. El are acum arsuri pe corp în proporție de 80%.

Mariana Popa, purtator de cuvant ISU Piatra Neamț: "La momentul acesta incendiu este lichidat. Spitalul e foarte aproape de pompieri. Din păcate e vorba de 7 persoane care au decedat în incendiu." Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 19.

Incendiul a izbucnit la etajul al doilea, în secția ATI. Deocamdată nu se cunoaște cauza incendiului.

Aici sunt internați 17 pacienți bolnavi de COVID-19, între care 8 erau conectați la aparatele de ventilație, conform informațiilor din presa locală.

Este activat planul rosu de interventie in judetul Neamt, toate echipajele disponibile merg catre Spitalul Judetean de Urgenta din Neamt. E un incendiu in sectia de Terapie Intensiva. Erau 8 persoane in aceste saloane. Sunt echipe de cautare/salvare care incearca sa recupereze aceste victime.

O parte din incendiu a fost lichidat.