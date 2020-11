Piețe închise, comercianți disperați. PROTEST în fața Pieței Crângași din Capitală - FOTO

Chiar la aceasta ora, cateva zeci de persoane sunt adunate in piata Cringasi din Sectorul 6 al Capitalei. Oamenii sunt extrem de revoltati pentru ca daca pana acum isi vindeau marfa in piata, acum cum aceasta piata s-a inchis vor trebui sa isi vanda marfa la niste tarabe aflate in fata pietei.

Oamenii spun ca nu sunt de acord cu aceste masuri si ca sub nicio forma nu vor sta in frig.

"Nu o sa ne ducem acolo", spune un protestarar.

"Noi din asta traim. Imi scoteam medicamentele, imi castigam singura painea sa nu cer la copii", povesteste o batranica. Femeia spune ca vindea muraturi in aceasta piata pentr a-si putea duce traiul.

"Sa ne dea drumul la piata. Sa ne lase sa vindem. Afara sigur ne imbolnavim si automat o sa ne bage la nenorociri, la Covid", a spus un comerciant din judetul Dambovita, adaugand: "Noi din asta traim, asta e singura sursa de venit. Contracte nu avem cu supermarket-urile".

Oamenii sunt extrem de nemultumiti si le cer autoritatilor sa gaseasca solutii astfel incat sa deschida piata. În caz contrar, acestia spun ca vor fi nevoiti sa arunce toata marfa si vor fi muritori de foame.

Sunt si forte de ordine aici care le spun protestatarilor sa stea distantati si sa respete regulile impuse de autoritati pentru a preveni pandemia de coronavirus.

Ramane de vazut cum vor evolua lucrurile in orele urmatoare si ce decizii vor lua autoritatile.