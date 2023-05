Piesa care va reprezenta România la Eurovision în acest an a ajuns ținta ironiilor unei emisiuni norvegiene. Theodor Andrei, tânărul în vârstă de 19 ani care va urca pe scena de la Liverpool susține că este o melodie care prezintă "lupta între rațiune și instinct", totul înconjurat de energia de Rock'N'Roll. Deși pentru el este un vis devenit realitate, alegerea țării noastre a fost criticată în cadrul unei emisiuni televizate din Norvegia. Potrivit prezentatorilor și invitaților, artistul nu ar avea carismă, iar stilul vestimentar este nepotrivit.

„A fost România, un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce într-o pivniță fără lanternă. Nici nu știi unde să te uiți,” au spus invitații din platou după ce au vizionat videoclipul.

„Nu are carismă. Zero dinamism, zero mișcare scenică, zero show. Este neplăcut să te uiți, chiar doare,” a spus un invitat al emisiunii.

Nici stilul vestimentar, dar nici coregrafia nu au fost pe placul celor din Norvegia.

„Un show de striptease cu un băiat îmbrăcat în Beetlejuice din film. Și mai sunt două doamne care arată ca dansatoarele de striptease, dar și doi băieți care nu au fost niciodată la un dans. Se plimbă pe scenă, este inutil,” a ironizat un norvegian actul artistic al reprezentantului României la Eurovision.

„România este țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem nota așa ceva, îi dau un punct.

Unde i-au găsit pe oamenii aștia? Nu pot dansa în sincron,” au mai spus participanții la emisiune.

Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 pe data de 11 februarie și a fost desemnat prin votul exclusiv al publicului.