De asemenea, economia națională a consemnat o creștere de 0,3% în trimestrul II față de aceeași perioadă a anului 2024 pe seria brută și de 2,1% pe seria ajustată sezonier. „Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,3 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% comparativ cu semestrul I 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut pe trimestre a fost recalculată în urma includerii estimărilor pentru trimestrul II 2025, fiind revizuită față de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025.

PIB-ul, seria ajustată sezonier și seria brută

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul precedent, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere de 1,2%. Față de aceeași perioadă a anului 2024, Produsul Intern Brut a urcat cu 2,1%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat o majorare de 1,4%.

Comparativ cu același trimestru din 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul II 2025, a consemnat o creștere de 0,3%. În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3%.

De menționat că, în trimestrul I din 2025, economia României a stagnat în primul trimestru al anului, cu o creștere zero în termeni reali față de trimestrul IV 2024. Această stagnare a fost influențată de o scădere a activității în sectoare precum industria prelucrătoare și agricultură, în timp ce consumul gospodăriilor a avut o contribuție pozitivă.

Revizuiri ulterioare

Ca urmare a actualizării seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată. Iar indicii de volum au fost revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel:

rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost ajustate de la 99,8% la 99,9%;

rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, au fost revizuite de la 100,3% la 99,8%;

rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost modificate de la 99,8% la 100,3%;

rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost ajustate de la 100,5% la 100,4%;

rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost corectate de la 100,0% la 100,1%.

Seriile ajustate sezonier sunt recalculare trimestrial conform practicii europene

Cifra de afaceri din industrie

Cifra de afaceri din sectorul industrial, pe ansamblu (piaţa internă şi piaţa externă), a înregistrat, în termeni nominali, o creştere de 3,1% în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, conform datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2025 comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, pe ansamblu, cu 3,1% datorită creşterii industriei extractive (+18,2%) şi industriei prelucrătoare (+2,6%)”, arată datele INS.

În cadrul principalelor categorii industriale, creşteri au fost consemnate în: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+14,2%), industria bunurilor de consum curent (+4,7%), industria bunurilor de capital (+4,6%) şi industria bunurilor intermediare (+2,1%). Sectorul energetic a înregistrat o scădere de 9,9%.