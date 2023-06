PhotoArt by Ralf da startul unei noi campanii extraordinare cu si despre femei, Layers of a Woman (P)

One woman. Multiple layers of personality. Multiple Hats

Proiectul te urmareste pe tine, femeia de orice varsta cu multiple layere de personalitate, cu multiple roluri, cu multiple atributii in viata ta de zi cu zi. Toate suntem femei insa suntem si fiice, suntem si partenere, suntem si mame, suntem si femei de afaceri, suntem si glamour, suntem si sexy, avem si hobby-uri, avem si diverse sentimente pe care doar noi le stim sau emotii pe care nu le impartasim cu nimeni… De fapt purtam diverse palarii … zi de zi, cu noi si cu cei din jur.

Ralf isi doreste ca in acest proiect ambitios sa capteze cele mai bune portrete fine art pentru fiecare layer de personalitate al doamnelor care participa la campanie si te invita la o experienta fotográfica extraordinara care va culmina, ca si campania precedenta, cu un eveniment tematic stil galerie. La expozitia finala, se va expune pentru fiecare participanta o creatie unica, in care Ralf va uni intr-o singura imagine, cel mai bun portret al fiecarui layer de personalitate captat in proiect. Aceasta compozitie fotográfica magnifica va fi imprimata pe canvas, expusa la evenimentul de final si va fi cadoul tau pentru participarea la campanie.

Cu studii in fotografie la Institute of Photography, UK, membra a comunitatii Sue Bryce Education US si castigatoare a multiple premii la The Portrait Masters, US concursul international cu cei mai buni fotografi de portrete din lume, cu investitii permanente in educatie in fine art photography, Raluca Alina Florescu te invita la o experienta fotográfica inédita si iti promite unele dintre cele mai frumoase fotografii pe care le-ai avut vreodata cu tine si cei dragi tie.

Pachetul campaniei este extrem de variat si include: consultatii de styling pentru fiecare layer, acces la garderoba ampla a studioului, aprx 2h sedinta foto, posibilitatea sa va puteti bucurati de aceasta experienta impreuna cu cineva drag, 5 fotografii digitale editate fine art, portretul final realizat prin compozitia fotográfica in format digital si tablou, wall art ul expus la evenimentul final, invitatie pentru tine ca participanta si pentru o prietena la expozitia care va incununa evenimentul, portrete din partea studioului pentru tine si prietena ta pentru sesiuni viitoare PhotoArt by Ralf, un portofel imprimat cu arta Marie Nouvelle si un cadou personalizat surpriza.

Proiect sustinut de Marie Nouvelle

Mai multe detalii si formular de inscriere pe https://www.photoartbyralf.com/en/campaigns/layers-of-a-woman/

Informatii si programari pe info@photoartbyralf.com. Locurile sunt limitate.