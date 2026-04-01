Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă: România pierde 6,3 miliarde de euro anual importând alimente, deși are o agricultură competitivă

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat în urma unei analize că România a înregistrat în 2025 un deficit comercial de 33 de miliarde de euro la comerțul cu bunuri, dintre care 4 miliarde provin doar din comerțul cu alimente. Peiu avertizează că, dacă este exclus excedentul la cereale și animale vii, deficitul comercial alimentar urcă la 6,3 miliarde de euro, bani pierduți de țară pentru a se hrăni.

Peiu atrage atenția că România nu suferă din cauza condițiilor agricole, ci a structuralelor lipsuri din industria alimentară.

Petrișor Peiu: „România este dăruită de Dumnezeu cu un sol fertil și tot ceea ce ține de climă lucrează în favoarea noastră”

„România este dăruită de Dumnezeu cu un sol fertil și tot ceea ce ține de climă lucrează în favoarea noastră”, subliniază el, amintind că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la suprafața cultivată cu porumb și floarea-soarelui, și pe poziții fruntașe la grâu și cartofi.

Advertising

Advertising

„La porumb boabe, România s-a situat pe primul loc la suprafața cultivată și pe locul trei la producția realizată, după Franța și Polonia;La floarea soarelui, România s-a situat pe primul loc atât la suprafața cultivată cât și la producțiarealizată;La grâu, România s-a situat pe locul patru atât la suprafața cultivată cât și la producția realizată, după Franța, Germania și Polonia;La cartofi, România s-a situat pe locul șase la suprafața cultivată după Germania, Polonia, Franța,Olanda, Belgia și pe locul nouă la producția realizată după Germania, Franța, Olanda, Polonia, Belgia, Danemarca, Spania și Italia.”, a scris Peiu pe pagina de Facebook.

„Comerțul alimentar este ținut ostatic de marile rețele de super și hyper-marketuri, rețele străine protejate de guvern”

Senatorul AUR explică, însă, că producția vegetală consistentă nu este valorificată intern din cauza lipsei unei industrii alimentare dezvoltate și a declinului zootehniei. „Pentru că nu putem mânca boabe de grâu sau de porumb. Aceste producții generoase de cereale ar trebui să hrănească o zootehnie puternică și o industrie alimentară cam dublă față de ce avem acum. Și nu avem acea industrie alimentară pentru că nu ar avea unde să vândă. Comerțul alimentar este ținut ostatic de marile rețele de super și hyper-marketuri, rețele străine protejate de guvern. ”, afirmă Peiu, adăugând că piața este dominată de marile lanțuri de retail străine, „protejate de guvern”.

Potrivit acestuia, toate rețelele majore de supermarketuri care operează în România, precum Lidl, Kaufland, Metro, Penny, Carrefour, Profi, Auchan, Mega Image, se regăsesc în topul celor mai mari 500 de importatori ai anului 2025, jumătate dintre ele în primele 100 de poziții. Lidl este cel mai „bine clasat”, pe locul opt, urmat de Kaufland (17), Metro (57), Penny (67) și Carrefour (91).

„Rezultatul ultimilor 20 de ani, în care guvernele au protejat fățiș acapararea pieței locale de către marile rețele străine de super-marketuri, rețele care au alungat treptat toate magazinele micuțe de cartier, cele care se aprovizionau din producția alimentară locală, din jurul localității de reședință, neavând cum să aibă acces la importuri. De altfel, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri (Angst) a avut un faliment răsunător de curând.”, avertizează Peiu.

El remarcă totodată și diferențele mari de productivitate între agricultura românească și cea din alte state europene, „consecință a unui sistem de subvenții care nu stimulează performanța și adaptarea culturilor la tipul de sol”.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026