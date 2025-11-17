Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că aprobarea noii versiuni a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de către autoritățile europene confirmă pierderi semnificative pentru România și acuză Guvernul că a indus în eroare opinia publică pe tema închiderii centralelor pe cărbune.

Peiu a subliniat că, în urma modificărilor acceptate, România rămâne fără aproximativ 8 miliarde de euro din alocarea inițială, precum și fără încă 1,5 miliarde de euro din fondurile nerambursabile (granturi), diferența de sume fiind disponibilă doar sub formă de împrumuturi.

Potrivit senatorului, PNRR-ul are acum o valoare totală de 21,3 miliarde de euro, redusă de la peste 29 de miliarde cât era inițial. Din această sumă, România a absorbit doar 10 miliarde de euro, având la dispoziție doar un an – până la sfârșitul lunii august a anului viitor – pentru a bifa toate jaloanele și a absorbi restul fondurilor.

Sectorul cel mai afectat de reducerea alocărilor este infrastructura, în special cea feroviară, unde jumătate din granturile prevăzute inițial au fost transformate în împrumuturi, făcându-le costisitoare pentru țară. De asemenea, o parte dintre proiecte au fost eliminate complet din PNRR și redirecționate către alte forme de finanțare.

În ceea ce privește calendarul energetic, Petrișor Peiu a acuzat Guvernul de un anunț mincinos, susținând că prelungirea închiderii centralelor pe cărbune până în 2029 ar fi fost negociată. Senatorul AUR a afirmat că documentul PNRR aprobat arată clar că amânarea reală este de doar nouă luni, aplicabilă exclusiv unei capacități instalate de 725 MW. Astfel, România se obligă, prin noua variantă a PNRR, să închidă toate grupurile energetice care funcționează cu cărbune la finalul lunii august 2026, nu în 2029.