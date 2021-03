Pe 28 februarie, angajatii Gruparii Mobile de Jandarmi Burebista, din Brasov, au organizat o petrecere de pensionare pentru unul dintre colegii care urma sa treaca in rezerva.

Jandarmii i-au facut o surpriza, l-au asteptat cu confetti, sampanie si muzica pusa chiar din autospecialele unitatii. Pe filmare se poate vedea ca nimeni nu poarta masca, nu exista distantare sociala, iar jandarmii il iau in brate si il pupa pe colegul care a iesit la pensie, scrie realitateadebrasov.net.

„Referitor la imaginile apărute in spațiul public, va comunicam faptul ca am luat cunoștința despre manifestarea care a avut loc in unitatea noastră. Astfel, in seara zilei de 28 februarie, in jurul orei 23:00, la ieșirea din misiune efectiva din cadrul unei subunități mobile, pe fondul trecerii in rezervă a șefului ierarhic, i-au adus acestuia mulțumiri pentru activitatea depusă in calitate de militar, fapt materializat prin aclamații și urări. În ceea ce privește atitudinea cadrelor militare de a se manifesta fără respectarea măsurilor de protecție individuală la nivelul unității noastre s-a stabilit o comisie pentru a verifica acest fapt și pentru a se lua măsurile legale care se impun”, a precizat Jandarmeria Brașov.