Potrivit EPPO, ancheta, denumită codificat Mela, se desfăşoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit.

În timpul percheziţiilor făcute de peste 300 de anchetatori fiscali şi poliţişti au fost confiscate foarte multe documente, dispozitive electronice şi probe, precum şi sume în numerar, telefoane mobile, bijuterii, maşini, ceasuri şi aur în valoare de 4 milioane de euro.

Ancheta a stabilit că telefoanele mobile noi şi alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul aşa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienţii finali şi între societăţile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează (diferenţa dintre preţul plătit pentru produs şi preţul la care este vândut), şi nu pe preţul total de vânzare al produsului.

De obicei, acest sistem de impozitare se aplică numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătit, în timp ce în acest caz se consideră că produsele noi au fost vândute, exclusiv pe hârtie şi numai din punct de vedere fiscal, ca şi cum ar fi fost bunuri revândute, precizează Parchetul European. Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preţ de piaţă mai mic, provocând o concurenţă neloială şi o pierdere de 48 de milioane EUR din TVA, explică aceeaşi sursă.

Activităţile de colectare a probelor şi de îngheţare a activelor au fost desfăşurate în Austria, Belgia, Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit, iar cei şapte suspecţi au fost arestaţi în Germania, Spania şi Ţările de Jos.

Europol a înfiinţat un post de comandă virtual (VCP) pentru a coordona ofiţerii de teren care efectuau percheziţiile, iar un specialist Europol a fost detaşat la Nürnberg, echipat cu un birou mobil pentru a efectua verificări încrucişate şi a gestiona comunicaţiile VCP.

La această anchetă, din partea României a participat Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene responsabil cu investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.