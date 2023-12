Proprietarul Tavernei Racilor a scos din buzunar o bancnotă de 100 de euro, dar înainte de a le da banii colindărilor a stat de vorbă cu aceștia.

Câţi bani le-a dat Pescobar unor colindători

După ce Pescobar a postat videoclipul pe TikTok, au apărut și comentariile. Cel care l-a provocat pe impuslivul om de afaceri a fost cel al unui bărbat care i-a spus că s-ar fi așteptat ca el să ofere mai mulți bani colindătorilor.

"Bă, îmi cer scuze că doar 100 de euro am oferit copilașilor ălora. Atât am putut, atât am avut în buzunar. Poate la anul, dacă dă Domnul să nu mai fiu așa zgârcit, să le pot oferi mai mult. Sărbători fericite”, a zis Pescobar.

Alți utilizatori i-au apreciat gestul.