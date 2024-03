Ministerul mediului, apelor şi pădurilor a anunţat că a publicat vineri, în consultare publică, pe site-ul instituţiei, Hotărârea pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

“În urma întâlnirii de luna trecută pe care am avut-o cu reprezentanţii operatorilor din turism, iată că ne ţinem de promisiune şi am identificat soluţiile legale pentru a mări perioada de închiriere a plajelor. Astfel, am iniţiat acest act normativ care reglementează, printre alte aşpecte şi extinderea perioadei de închiriere a sectoarelor de plajă, la 10 ani, ceea ce va duce la stabilitate şi predictibilitate în desfăşurarea activităţilor turistice. Totodată, sper ca şi operatorii plajelor să se ţină de promisiune, la rândul lor, şi să ofere servicii de mai bună calitate pe litoralul românesc, la preţuri mai accesibile”, a declarat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet.

El a explicat că necesitatea acestei modificări “se datorează interesului social naţional generat de asigurarea condiţiilor optime în sezonul estival, precum şi de situaţia costurilor aferente dotărilor de plajă din sarcina operatorilor economici, astfel încât să permită o bună desfăşurare a activităţilor specifice sezonului turistic estival”.

Ministerul Mediului, prin Administraţia Naţională „Apele Române” asigură administrarea şi exploatarea suprafeţelor de plajă turistică de la Marea Neagră

Până în prezent durata de închiriere a plajelor era de doi ani.

În nota de fundamentare a acestui proiect se precizează că preţul minim al închirierii este stabilit în urma metodologiilor aprobate de către Administraţia Naţională “Apele Române”,

De asemenea, documentul citat mai prevede că iniţiatorul proiectului de Hotărâre a Guvernului nu poate stabili activităţile economice care se preconizează a fi prestate de către operatorii economici pe bunurile imobile închiriate de la “Apele Române”.

“Activităţile economice ce urmează a fi desfăşurate vor fi reglementate din punct de vedere al gospodăririi apei, fiind acele activităţi care pot fi desfăşurate fără autorizări speciale, doar pe baza simplei autorizări a obiectului de activitate, conform clasificării activităţilor economice din România (CAEN)”, se mai arată în nota de fundamentare.