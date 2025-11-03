DNSC recomandă evitarea rețelelor Wi-Fi necunoscute sau fără parolă și dezactivarea conectării automate la rețele publice. Mai mult, utilizarea unui VPN (rețea virtuală privată) de încredere este esențială pentru criptarea traficului și ascunderea adresei IP, prevenind astfel interceptarea datelor și urmărirea online. Autentificarea în doi pași este un alt strat de protecție important pentru limitarea potențialelor accesări neautorizate.

Specialiștii sfătuiesc totodată să:

- nu se acceseze conturi bancare sau să se transmită informații sensibile pe rețele publice;

- se folosească exclusiv site-uri cu conexiune securizată HTTPS;

- se actualizeze constant sistemul de operare și aplicațiile;

- se dezactiveze conectările automate la rețele Wi-Fi.

Mesajul-cheie al experților este clar: „Conectează-te în siguranță. Protejarea datelor începe cu un simplu gest: atenția la rețeaua pe care o folosești.” Accesul gratuit la internet nu trebuie să compromită securitatea digitală a utilizatorilor, care trebuie să ia măsuri concrete pentru a-și păstra confidențialitatea și siguranța online.