Pericol ascuns în hainele copiilor: analizele care au găsit plumb peste limitele legale în articolele de tip fast-fashion

Moda rapidă pare soluția ideală pentru părinți: haine accesibile, ușor de înlocuit, perfecte pentru copii care cresc mai repede decât apuci să le scoți eticheta. Totuși, în spatele acestor avantaje se ascunde o posibilă problemă deloc neglijabilă. Unele studii preliminare sugerează că anumite articole vestimentare ar putea conține plumb, o substanță periculoasă pentru sănătate.

Un astfel de studiu, realizat de studenți cercetători, a analizat mai multe cămăși provenite de la diverși comercianți. Rezultatul? Toate articolele testate depășeau limitele de siguranță impuse în SUA pentru conținutul de plumb. Mai mult decât atât, cercetătorii atrag atenția că simplul obicei al copiilor mici de a duce hainele la gură și de a le mesteca ar putea duce la expuneri riscante.

Interesul pentru acest subiect a pornit de la o experiență personală. Kamila Deavers, coordonatoarea proiectului, a început să investigheze problema după ce fiica sa a avut, pentru scurt timp, niveluri ridicate de plumb în organism, asociate cu jucării tratate cu astfel de substanțe. În mod oficial, Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA limitează conținutul de plumb la 100 ppm în produsele destinate copiilor. Cu toate acestea, realitatea din piață pare să nu respecte întotdeauna aceste standarde.

Dar cum ajunge plumbul în haine? De cele mai multe ori, el se regăsește în componentele metalice, precum fermoare sau nasturi. Însă cercetările au arătat că poate fi prezent chiar și în țesături. Unele companii folosesc acetat de plumb ca metodă ieftină pentru fixarea coloranților, menținând astfel culorile intense și rezistente în timp.

Problema este că expunerea la plumb, chiar și în cantități mici, poate avea efecte serioase asupra sănătății copiilor. Aceasta este asociată cu tulburări de comportament, afectarea creierului și a sistemului nervos, iar cei mai vulnerabili sunt copiii sub 6 ani. În cadrul studiului, au fost testate 11 cămăși de diferite culori, de la roșu și galben până la gri și albastru. S-a observat că nuanțele mai vii tind să conțină cantități mai mari de plumb, comparativ cu cele mai discrete.

Pentru a înțelege mai bine riscurile, cercetătorii au simulat condițiile din stomac, încercând să estimeze cât plumb ar putea fi absorbit dacă un copil ar mesteca materialul. Rezultatele sugerează că o astfel de expunere ar putea depăși limitele zilnice considerate sigure. Chiar dacă nu este vorba de un pericol imediat, expunerea repetată ar putea duce, în timp, la acumulări îngrijorătoare. Cercetările nu se opresc aici. Echipa intenționează să studieze dacă spălarea hainelor influențează nivelul de plumb și dacă acesta se poate transfera la alte articole din mașina de spălat. Există chiar îngrijorarea că pot rămâne reziduuri în mașini, care ar putea contribui la contaminarea apei.

În același timp, specialiștii speră ca aceste descoperiri să determine producătorii să adopte metode mai sigure de vopsire. Există deja alternative fără plumb, precum utilizarea unor substanțe naturale pe bază de plante sau a unor compuși considerați mai puțin nocivi pentru mediu.