Percheziții ample în Ialomița la persoane care dețineau arme. Un bărbat a fost reținut

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 mai 2025, 16:11

Oamenii legii din Ialomița au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe localități în șapte dosare penale ce vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

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