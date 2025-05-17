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Actual· 1 min citire
Percheziții ample în Ialomița la persoane care dețineau arme. Un bărbat a fost reținut
Foto/Arhivă
Oamenii legii din Ialomița au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe localități în șapte dosare penale ce vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.
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