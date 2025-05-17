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Percheziții ample în Ialomița la persoane care dețineau arme. Un bărbat a fost reținut

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 mai 2025, 16:11

Oamenii legii din Ialomița au efectuat opt percheziții domiciliare în mai multe localități în șapte dosare penale ce vizează nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

 De asemenea, un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore și mai multe arme și cartușe au fost confiscate.

Polițiștii au descoperit în urma perchezițiilor mai multe arme și cartușe, pe care le-au confiscat.

„În urma activităţilor, poliţiştii au descoperit în imobile şase arme neletale din categoria celor supuse autorizării, o armă de tir sportiv cu aer comprimat, un pistol cu aer comprimat, un arc, precum şi 14 cartuşe de muniţie letală, 60 cartuşe de vânătoare, 620 diabolo, 2.500 bile metalice şi 6 săgeţi. Armele şi muniţia au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor", informează, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost reținut timp de 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița.

Oamenii legii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

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