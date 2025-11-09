”Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00, iar la faţa locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunităţile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului şi Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava”, au transmis reprezentanții ISU.



Din interiorul clădirii s-au evacuat şapte persoane, printre care şi un minor, iar o altă persoană a fost dată dispărută, fiind găsită ulterior carbonizată în interiorul clădirii. Potrivit ISU Suceava, victima este o femeie în vârstă de 72 de ani.



La ora transmiterii acestei știri, incendiul a fost localizat şi se lucrează pentru stingere şi pentru îndepărtarea efectelor negative. Din primele informații, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 400 mp.