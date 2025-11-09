”Evenimentul a fost anunţat la 112 în jurul orei 5:00, iar la faţa locului au intervenit gradual pompierii militari de la subunităţile Gura Humorului, Suceava, Fălticeni şi Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii SVSU Capu Câmpului şi Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava”, au transmis reprezentanții ISU.
Din interiorul clădirii s-au evacuat şapte persoane, printre care şi un minor, iar o altă persoană a fost dată dispărută, fiind găsită ulterior carbonizată în interiorul clădirii. Potrivit ISU Suceava, victima este o femeie în vârstă de 72 de ani.
La ora transmiterii acestei știri, incendiul a fost localizat şi se lucrează pentru stingere şi pentru îndepărtarea efectelor negative. Din primele informații, suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 400 mp.
Pensiune din Gura Humorului, mistuită de un incendiu: o femeie a fost găsită carbonizată
O femeie de 72 de ani a fost găsită carbonizată în urma unui incendiu izbucnit duminică dimineaţă la o pensiune din Gura Humorului, judeţul Suceava.
