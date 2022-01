Realitatea PLUS

Zeci de reșițeni s-au strâns încă de la primele ore în fața agențiilor locale ale ANAF, ca să își achite impoziele pentru casă, mașină sau terenuri. Cei mai mulți au fost pensionarii, care vor să scape de grija taxele încă de la început de an.

„Banii sunt pregătiți și venim să achităm. Sunt pensionar, nu am cont în bancă, vin și plătesc din mână și gata”, spune un pensionar.

Cei care îşi plătesc integral impozitele până pe 31 martie beneficiază de o reducere de 5%.

„Nu am stat mult, de aia am venit acum. Acum nu au intrat salariile, pensiile și am avut ocazie să vin mai repede, banii au fost pregătiți”, spune un alt pensionar.

Pentru a evita aglomerația, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să plătească pe internet, direct pe site-urile primăriilor, ori pe site-ul ghișeul.ro. Reducerea pentru plata în avans rămâne valabilă și la plata online.