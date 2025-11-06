Pensionarii care primesc 3000 de lei la pensie în noiembrie. Categoria de seniori care se încadrează

Pensionarii primesc sume suplimentare în noiembrie în urma micii recalculări a pensiilor

În luna noiembrie, o parte dintre pensionarii din România vor primi sume suplimentare semnificative, în urma procesului de mică recalculare a pensiilor, după luni de aşteptare şi întârzieri.​

Pensionarii care au depus documentele necesare pentru recalcularea pensiei, în special cei care au trecut la pensia pentru limită de vârstă, se află pe lista beneficiarilor acestor sume mărite.​

Oficialii caselor de pensii au accelerat procesarea documentelor restante, astfel că mulți seniori îşi vor primi banii în luna noiembrie.​

Sumele acordate și motivele întârzierii

Sumele suplimentare pot ajunge chiar şi la 3.000 de lei sau mai mult, reprezentând diferenţe pe care beneficiarii ar fi trebuit să le încaseze încă din precedentele luni.​

O parte dintre deciziile privind recalcularea vor fi comunicate abia luna viitoare, deși acest lucru ar fi trebuit făcut încă din martie, oficialii motivând întârzierile prin volumul mare de cereri restante.​

Pe lângă sumele aferente recalculării, românii vor primi și un bonus ce reprezintă plăți restante cuvenite din lunile anterioare, pentru a compensa perioadele de așteptare.