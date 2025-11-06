Pensionarii care au depus documentele necesare pentru recalcularea pensiei, în special cei care au trecut la pensia pentru limită de vârstă, se află pe lista beneficiarilor acestor sume mărite.​

Oficialii caselor de pensii au accelerat procesarea documentelor restante, astfel că mulți seniori îşi vor primi banii în luna noiembrie.​

Sumele acordate și motivele întârzierii

Sumele suplimentare pot ajunge chiar şi la 3.000 de lei sau mai mult, reprezentând diferenţe pe care beneficiarii ar fi trebuit să le încaseze încă din precedentele luni.​

O parte dintre deciziile privind recalcularea vor fi comunicate abia luna viitoare, deși acest lucru ar fi trebuit făcut încă din martie, oficialii motivând întârzierile prin volumul mare de cereri restante.​

Pe lângă sumele aferente recalculării, românii vor primi și un bonus ce reprezintă plăți restante cuvenite din lunile anterioare, pentru a compensa perioadele de așteptare.