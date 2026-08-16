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Social· 1 min citire
Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani. CALCULE Realitatea Plus
Publicat16 aug. 2026, 07:26
Actualizat16 aug. 2026, 07:27
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii ar putea beneficia de prima majorare a veniturilor după o pauză de doi ani de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În timp ce autoritățile analizează o indexare estimată între 7% și 10%, majorarea promisă riscă să fie neutralizată de inflația acumulată în tot acest interval.
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