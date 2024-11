Ce pensie are Silviu Prigoană în prezent

Silviu Prigoană nu s-a sfiit deloc să declare ce pensie încasează lunar de la statul român. Acesta spune că este meritul lui după ce a cotizat.

„De contributivitate sau nesimțită de la Parlament? Păi...de contributivitate am 60.000 de lei pe lună, aveam salariu 100.000 de lei pe lună și plăteam 60.000 de euro contribuții la Statul Român, 20 de ani, lună de lună. Primesc lei, dar eu am plătit 60.000 de euro. Acum primesc 14.000 de euro pe contributivitate. Deci, eu acum primesc 60.000 de lei pe lună și 4.900 de lei de la Parlament. Pensia îmi vine cash, îmi dă de 500, e subțire teancul, nu e mare șmecherie, nu vreau pe card. La început venea cu roaba.”, a spus Silviu Prigoană în direct, la emisiunea Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS.