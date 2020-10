Patronii magazinelor de la mall AMENINȚĂ cu proteste! Oamenii sunt REVOLTAȚI că nu își mai permit să plătească salariile și chiriile

Și patronii de restaurante sunt revoltați de închiderea activității în interior. Ei au primit asigurări de la premierul Ludovic Orban că vor avea noi scheme de ajutor.

"Pentru HORECA, încă nu am niciun fir de păr alb, dar dacă mi-ar fi ieșit, ar fi avut legătură. Noi am avut multe scutiri, masura de șomaj tehnic, măsura de program flexibil de muncă, IMM Invest în care HORECA e pe locul 3. Sigur că am discutat și asupra altor forme de sprijin. Când va fi cazul, vom decide. Să nu uităm că avem și programul de granturi sau alte programe care vin în sprijinul HORECA cum este programul lansat pentru restaurante, hoteluri. Nu noi suntem de vină că a apărut această pandemie. Și alte țări iau decizia să închidă această ramură", a declarat Ludovic Orban, miercuri.