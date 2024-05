Pastila pentru suflet, pilda zilei: Cum ne alegem drumul corect

Pilda zilei: Alegerile Tale...



Erau trei prieteni care îşi doreau să urce un munte pentru că în vârful lui trăia un bătrân plin de înţelepciune pe care îşi doreau să-l cunoască.

La un moment dat au ajuns la o răscruce, şi fiecare a continuat să-şi aleagă drumul după cum îl îndemna sufletul. Primul a ales o cărare abruptă și a ajuns în vârf în șapte zile, extenuat și plin de răni.

Al doilea a urmat o cale mai puțin abruptă, dar care străbătea un canion îngust şi accidentat, străbătut de vânturi puternice. Acesta a ajuns în vârf după șapte săptămâni amețit de vânturile puternice.

Al treilea a ales o cărare mai lungă, care ocolea muntele şerpuind în pante line și a ajuns la destinație după șapte luni cu faţa strălucindu-i de fericire, semn al unei profunde stări de linişte şi mulţumire interioară.

Ajunși la bătrânul înțelept cei trei prieteni l-au întrebat care a ales cel mai bine.

– Ce ai învăţat tu? îl întrebă pe primul.

– Că viaţa este grea şi că, pentru fiecare pas înainte, trebuie să duc o luptă încrâncenată. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună către tine?– Da! ai ales bine… Şi tu, ce ai învăţat? îl întrebă pe al doilea.

– Că în viaţă multe lucruri mă pot abate din cale; dar dacă nu îmi pierd încrederea, reuşesc până la urmă. Aşadar … am ales eu calea cea mai bună ?

– Da! ai ales bine… Şi tu, ce ai învăţat? îl întrebă pe ultimul.

– Că mă pot bucura de fiecare pas pe care îl fac dacă aleg să am RĂBDARE; că dacă privesc cu înţelegere, viaţa nu este o povară grea, ci un miracol. Aşadar… am ales eu calea cea mai bună către tine?

– Da! ai ales bine…

Uimiţi de răspunsurile bătrânului, cei trei prieteni au căzut pe gânduri. Şi au înţeles, în sfârşit, că la orice răscruce POT ALEGE… iar viaţa fiecăruia este rezultatul alegerilor făcute de-a lungul ei.

Citește mai multe pe realitateaspirituala.net.