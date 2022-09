Pastila pentru suflet

Gândul zilei

„În timpul rugăciuni, orice răutate din inimă aruncă de la tine și iartă orice ai împotriva aproapelui tău. Este, de pildă, un fel de șarpe care, când merge să bea apă, înainte să ajungă la izvor, dă afară din el tot veninul”. – Sfântul Vasile cel Mare

Știai că?

Felonul sau stifa este un veșmânt liturgic, care îl poartă preoții și episcopii în timpul slujbelor pe deasupra celorlalte veșminte, fără mâneci cu o deschizătură pentru cap, cu o cruce, variat decorată, adaptându-se culorilor din timpul liturgic. Când preotul îl îmbracă, îl binecuvântează, sărută crucea de pe el și zice: „Preoții Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate și cuvioși Tăi întru bucurie se vor bucura, totdeauna, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.”

Pilda zilei

Cum facem socoteala în viață?!

Într-o seară, pe când mama pregătea cina, fiul de unsprezece ani veni în bucătărie cu o foaie de hârtie în mână. Cu un aer ciudat de oficial, copilul înmână hârtiuța mamei, care, ștergându-și mâinile cu un prosop, citi ceea ce era scris acolo:

Pentru că am smuls buruienile din grădiniță: 5 lei.

Pentru că am făcut ordine în camera mea: 10 lei.

Pentru că am fost să cumpăr lapte: 1leu.

Pentru că am avut grijă trei după-amieze de surioara mea: 15 lei.

Pentru că am luat 2 calificative, , foarte bine” la școală: 10 lei.

Pentru că am dus în fiecare seară gunoiul: 7 lei.

În total: 48 lei.

Mama își privi copilul în ochi, cu multă blândețe. În mintea sa reveneau o mulțime de amintiri. Luă un creion și scrise pe dosul hârtiei:

Pentru că te-am purtat în pântec timp de nouă luni: 0 lei

Pentru toate nopțile pe care le-am petrecut veghindu-te atunci când erai bolnav: 0 lei.

Pentru toate momentele în care te-am mângâiat atunci când erai trist: 0 lei.

Pentru toate prilejurile în care ți-am șters lacrimile: 0 lei

Pentru tot ce te-am învățat zi de zi: 0 lei.

