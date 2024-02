Pilda zilei: Faptele credinţei



De câte ori începem un an, o lună, o zi, bine este să ne întrebăm pe noi înşine: "Ce lucruri bune am făcut? Ce lucruri rele am săvârşit? Ce ajutor am dat semenului meu în suferinţă? De câte ori m-am îmbătat? De câte ori am suduit? Ce minciuni am grăit? Pe câţi oameni am înşelat? De câte ori am călcat pragul cârciumii şi de câte ori pe acel al bisericii??

Nespus de multe şi pline de învăţătură răspunsuri vom căpăta la aceste întrebări.

