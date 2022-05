Are aproape 70 de ani petrecuți printre nori. La 17 ani a pilotat pentru prima dată, iar de atunci a manevrat tot ce înseamnă aparat de zbor ușor, cu excepția girocopterului. Astăzi este cel mai în vârstă pilot din România.

Pilotul: Zbor din pasiune din primavara anului 1953. Pentru mine zborul este o pasiune.

Reporter: Câte ore de zbor aveți?

Pilotul: Peste 20.000 de ore de zbor. Un pilot are nevoie de cunoștințe și instincte, reflexe.



Pentru a fi apt de zbor trebuie să facă anual analizele medicale. Surprinzător, chiar și la această vârstă, valorile sunt în parametri optimi și este sănătos-tun.



„Să va spun cât am tensiunea. Am 8 cu 13. Asta este tensiunea mea la 87 de ani”, mai spune Niculae Mihăiță.



Este cunoscut în țară sub numele de “omul-pasăre” pentru că pilotează ghidându-se după instinct.

A participat, încă din 1961, la zeci de concursuri naționale. A adunat premii peste premii. Nu poate trăi nici acum fără a simți emoțiile competițiilor. Așa că se luptă cu piloți care i-ar putea fi nepoți.

Acum, Niculae Mihăiță este tată, bunic și străbunic. Regretă că niciunul dintre urmașii săi nu au moștenit dragostea pentru avioane.