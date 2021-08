Din primele informații, fumul toxic degajat de bateria dispozitivului a fost îndeajuns pentru a necesita evacuarea tuturor pasagerilor cu toboganele gonflabile, înainte ca scara avionului să poată fi pusă pe poziție.

Se pare că dispozitivul care a dus la această problemă a fost unul de ultima generație al unei bine-cunoscute companii sud-coreene de telefonie mobilă.

Potrivit Seattle Times și declarațiilor proprietarului telefonului, smartphonul a izbucnit în flăcări dintr-o dată.

Echipajul avionului a încercat să pună dispozitivul într-o pungă specială pentru baterii, folosită pentru astfel de situații de urgență, pentru a stinge focul. Chiar dacă focul a fost stins, fumul era deja răspândit în cabina avionului și a fost luată decizia de a evacua întreaga aeronavă. Din fericire, nimeni nu a fost grav rănit în urma acestui incident și evacuării.

@AlaskaAir thank you for dealing the fire and getting us off flight 751 so quickly !! pic.twitter.com/BWKeXKzOyR