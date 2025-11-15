Experții au transmis că poporul plătește energie scumpă în factura finală pentru că trebuie să achite taxe și contribuții pentru energia ieftină din fotovoltaice și eoliene. Chiar și scumpirea exagerată a transportului și distribuției energiei a fost cauzată tot de febra regenerabilelor, care necesită investiții enorme. La acest moment, furnizorii de energie au transmis că singura soluție pentru reducerea facturilor este ca statul să elimine TVA-ul.

Reprezentanții furnizorilor au spus că există două soluții pentru scăderea facturilor la energie: oficialii ori umblă la prețul energiei pe kilowatt/oră ori la consum. Potrivit acestora, pentru a putea fi scăzut prețul, trebuie să se poată reduce din prețul energiei, care reprezintă 40%, sau din componentele reglementate de stat, care înseamnă 60% din prețul final.

În paralel, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis zilele trecute că România ar putea să se transforme, în doi ani, din importator net de energie în exportator important.

„Să facem noi capacități de producție, să nu mai sabotăm economic economia din țara noastră în numele unei goane după foarte mult verde

Lucrurile astea vor face ca România să devină în doi ani de zile din importator net de energie exportator net de energie, iar prețul final să fie cu cel puțin 1% sub media Uniunii Europene”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Între timp, Ilie Bolojan se contrazice în declarații și spune că România nu are cel mai ridicat preț al energiei electrice din Europa, dar pentru puterea de cumpărare a românilor prețul este unul mare.