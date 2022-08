Într-un postare pe Twitter, Andrii Yurash, ambasadorul Ucrainei pe lângă Sfântul Scaun, a afirmat că declarația Suveranului Pontif a fost "dezamăgitoare".

"Cum este posibil să menționezi unul dintre ideologii imperialismului rusesc ca victimă nevinovată? Ea a fost ucisă de ruși. Nu se poate vorbi în aceeași termeni despre agresor și victimă, violator și violat", a spus Andrii Yurash, în mesajul său pe Twitter.

Today’s speech ofPope was disappointing& made me think about many things: can’t speak inSame categories aboutАggressor &Victim, Rapist and Raped; howPossible To Mention 1of ideologists of🇷🇺ImperialismAs innocent victim?She wasKilledBy russiansAsSacredVictim &isNowOn Shield ofWar pic.twitter.com/GvvM7zJDCa