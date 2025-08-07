Șarpele din specia balaur dobrogean a fost descoperit într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, iar la scurt timp a fost solicitată intervenția jandamrilor.

“Astăzi, în jurul orei 12:30, jandarmii constănțeni din cadrul Detașamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemați de urgență pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia unde fusese semnalată prezența unui șarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

Oamenii legii au acționat rapid și eficient, reușind să captureze șarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară și protejată.

Șarpele nu a fost rănit în timpul operațiunii și a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitația orașului”, a transmis de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Reprezentanții instituției reamintesc cetățenilor că jandarmii sunt la datorie pentru siguranța tuturor, chiar și atunci când vine vorba de intervenții inedite, cum ar fi salvarea animalelor sălbatice.