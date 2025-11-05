Conform primelor informații, un localnic a golit o butelie într-o canalizare. Continuă cercetările în zonă.

La fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj specializat al CBRN.

Echipajele au balizat zona pentru siguranța populației și au efectuat măsurători pentru a identifica sursa scurgerii de gaz.

Din primele informații comunicate de ISU Dobrogea, incidentul nu a generat victime și nu a fost nevoie de evacuarea locuitorilor, însă zona a rămas sub monitorizare până la remedierea completă a defecțiunii.

Autoritățile recomandă populației să evite zona, să nu folosească surse de foc deschis și să semnaleze orice simptom respirator sau disconfort.

Cauzele scurgerii sunt cercetate în colaborare cu reprezentanții furnizorului local de gaz.