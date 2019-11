Ce este pangolinul și de ce valorează solzii lui milioane de euro?

Pangolinii sunt vanati pentru carnea si solzii lor in Asia si Africa, traficul fiind alimentat in special de cererea din China si Vietnam, potrivit organizatiilor pentru drepturile animalelor.

In timp ce carnea de pangolin este considerata o delicatesa, solzii se folosesc in medicina traditionala chineza pentru tratarea unor afectiuni, printre care astmul si artrita.

Pangolinul este declarat animal protejat incepand din septembrie 2016 prin Conventia internationala privind comertul cu specii amenintate cu disparitia (CITES).

Pangolinii (numiți și furnicari solzoși) sau folidotele (Pholidota) este un ordin de mamifere placentare nocturne lipsite de dinți, cu corpul lung, acoperit cu solzi cornoși care se îmbină întocmai ca țiglele de pe acoperiș, botul alungit, coadă foarte lungă, limba lungă protractilă și foarte lipicioasă, cu ajutorul căreia adună furnicile și termitele.

Picioarele pangolinilor sunt înarmate cu gheare puternice și încovoiate ca niște căngi, cu care pot săpa mușuroaiele furnicilor și termitelor cu care se hrănesc.

Membrele anterioare sunt slabe,dezvoltate față de cele posterioare și, de multe ori, pangolinii se deplasează numai pe membrele posterioare. Stomacul este format dintr-un singur compartiment; epiteliul ce-l căptușește este cornificat, iar pereții săi în regiunea pilorică cuprind o musculatură puternică, care împreună cu epiteliul cornificat constituie un aparat triturator, unde corpul chitinos al insectelor este sfărâmat și apoi este amestecat cu sucurile digestive, înlocuind astfel dinții care lipsesc.

Sunt cunoscute 8 specii actuale grupate în 3-4 genuri (sau subgenuri) răspândite în sud-estul Asiei și în Africa tropicală și mai multe specii fosile, incluse în familia manide (Manidae), ordinul folidote (Pholidota). Unele specii sunt arboricole, altele terestre.

Reproducerea are loc o singură dată pe an, femelele nasc câte un singur pui (rareori doi), pe care mama îl poartă cățărat pe spate sau agățat pe pântece sau la baza cozii. Denumirea de pangolin provine din cuvântul malaiezian panggoling care înseamnă încolăcire, deoarece pangolinii când se simt amenințați, se încolăcesc ca o minge sau emit o secreție odorantă.

Pangolinii au devenit rari deoarece localnicii îi vânează pentru carne, iar solzii lor sunt utilizați la ornarea obiectelor de artizanat și prepararea unor medicamente tradiționale cu rol stimulator.

Transport ilegal de solzi de pangolin trimis din Congo spre Romania. Marfa valora 1,5 milioane de euro

Responsabili ai serviciului vamal de pe aeroportul capitalei RD Congo, Kinshasa, au fost interpelati vineri in urma unui caz de trafic cu solzi de pangolin, scrie duminica RFI in editia sa in limba franceza, noteaza Agerpres.

Un transport de peste 1.200 de kilograme de solzi de pangolin, in valoare de circa 1,5 milioane de euro, a fost descoperit de vamesii turci pe aeroportul din Istanbul. Incarcatura plecase din orasul congolez Goma si urma sa ajunga in Romania via Istanbul, iar pe aeroportul din Kinshasa a fost imbarcata in locul unui transport declarat de mobila.

Potrivit relatarii RFI, un barbat s-a prezentat la biroul vamal de pe aeroportul international din Kinshasa. Acest barbat, care lucra pentru o agentie de turism, a pretins ca actioneaza in numele unui presupus diplomat roman aflat la sfarsit de mandat. Lucru straniu, noteaza RFI, mandatul certificat folosit de pretinsul diplomat roman fusese semnat la Luanda, in Angola (Romania nu are ambasada in RD Congo si reprezentarea diplomatica si consulara a Romaniei in RD Congo este asigurata de ambasada Romaniei in Angola n.red).

Anchetatorii congolezi au fost sesizati de catre biroul turc de la Interpol si au interpelat astfel mai multi agenti din cadrul serviciului vamal de pe aeroportul Kinshasa, vamilor, Oficiului congolez de control si serviciilor de mediu.

Conform informatiilor RFI, alti angajati din cadrul acelorasi servicii au fost arestati cu cateva saptamani in urma intr-un alt caz de trafic cu solzi de pangolin si colti de fildes care aveau ca destinatie Japonia si Vietnam.