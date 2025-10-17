Scenele au fost descoperite în unități din Bihor, Buzău și Iași, iar anchetele au scos la iveală mai multe nereguli. Imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Pacienți electrocutați și bătuți în spitalele de psihiatrie

Inspectorii Consiliului de Monitorizare au constatat condițiile inumane și tratamente abuzive în mai multe spitale de psihiatrie din țară.

Pacienții au fost găsiți cu răni pe corp, nemâncați și forțați să împartă paturile între ei. În unele cazuri, neglijența ar fi dus chiar la decese.

Situația a fost semnalată și Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei.

În urma verificărilor, trei angajați au fost arestați, iar autoritățile au anunțat noi controale în toate spitalele de profil din țară.