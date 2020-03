Pacientă cu coronavirus, din Suceava, în stop cardio-respirator. Medicii fac eforturi să o salveze

In aceste momente medicii fac tot posibilul pentru a o mentine in viata pe pacientă. Aceasta a intrat in stop cardio-respirator. E vorba de o pacienta din Suceava diagnosticată pozitiv cu coronavirus.

Femeia, care are și probleme cu inima, a călătorit în Dubai și a fost testată inițial, testul fiind negativ. A fost transferată în spitalul din Iași, potrivit Realitatea PLUS.

IN CURS DE ACTUALIZARE

Coronavirus România - 367 cazuri de români confirmați până astăzi. O creștere cu 59 de cazuri noi.

Coronavirus România. Până astăzi, 21 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași).

Coronavirus România. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, transmisă ieri, 20 martie, ora 13.00, au fost înregistrate alte 59 de noi cazuri de îmbolnăvire.

Coronavirus România. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între un an și 74 de ani.

Coronavirus România. La ATI, în acest moment, sunt internați 14 pacienți, din care 3 în stare gravă. Starea de sănătate a celorlalți pacienți este bună, staționară.

Coronavirus România. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 4.207 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 55.198 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Coronavirus România. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.915 de teste, din care 40 în unități medicale private.