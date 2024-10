Primarul Cosmin Morega este vizat de mai multe anchete deschise de instituțiile statului. ANI îl anchetează pentru numeroase conflicte de interese, DNA pentru favorizarea unor oameni de afaceri din Motru, Curtea de Conturi pentru modul cum a gestionat finanțele primăriei în ultimii patru ani. Inspectoratul de Poliție Gorj îl are în vizor pentru relațiile controversate cu lumea interlopă. Juriștii susțin că obținerea codului fiscal în Italia înainte de o condamnare îl salvează de o posibilă extrădare.

Conform site-urilor specializate în cazul în care cineva dorește să se mute în Italia, pentru a putea să se înscrie în sistemul național de sănătate, pentru se putea angaja sau pentru a putea deschide un cont bancar, are nevoie de un cod numit “il codice fiscale”, cod ce se obține de la autoritățile fiscale italiene.



Cosmin Morega a ajuns primar în urmă cu 4 ani, după ce a fost sprijinit în această poziție de către PSD. Edilul în vârstă de 48 de ani este nepotul fostului deputat Dan Ilie Morega, care a ajuns să fie internat la psihiatrie, după ce a fost prins de 7 ori de poliție fără permis de conducere.

Cât câștigă lunar șeful vaccinării din pandemie, Valeriu Gheorghiță. Mirele anului se bucură de un salariu fabulos ca șef al spitalului SRI



Primarul din Gorj este înconjurat de persoane certate cu legea, care sunt folosite în reglările de conturi din oraș. Primarul din Motru este acuzat chiar de către membrii săi de partid că folosește interlopii să își bată adversarii politici și oamenii de afaceri din oraș care nu își pleacă genunchii în fața sa. Cosmin Pistol este fostul șef al Tineretului PSD și îl acuză direct pe Morega că a pus un interlop din oraș să-l agreseze fizic pentru că nu a fost de acord să-I facă acestuia campanie electorală la ultimele alegeri locale.

Victima interlopului susține că dosarul va fi trimis în scurt timp în judecată. După agresiune bătăușul nu a fost nici măcar arestat pentru 24 de ore ci pus sub control judiciar.

Primarul din Motru a avut un conflict și cu un patron de restaurant pe care l-a amenințat că îl va bătea.

Pe mine m-a amenințat el personal si pe Facebook. Am peste 100 de pagini cu amenințările interlopilor lui la adresa mea. Am depus 3 plângeri penale. Acest individ nu are scrupule. Nu respectă absolut nici o lege. Pare de domeniul absurdului dar nepotul lui Morega a pus mâna pe oraș și-l conduce cu ajutorul interlopilor” a povestit Dănuț Simionescu pe Facebook.

Nicolae Ciucă demască planul perfid din spatele eliminării Dianei Șoșoacă de la prezidențiale. Cine profită de pe urma acestei mișcări